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الخارجية: تهديدات نتنياهو المتواصلة باجتياح رفح تحد سافر للإجماع الدولي على حماية المدنيين

الأحد 17 مارس 2024 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تهديدات نتنياهو المتواصلة باجتياح رفح تحد سافر للإجماع الدولي على حماية المدنيين



رام الله/سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن تهديدات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المتواصلة بتوسيع حرب الإبادة واجتياح رفح، تحد سافر للمجتمع الدولي عامة وللإدارة الأمريكية بشكل خاص فيما يتعلق بالمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كما أن هذه التصريحات تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن أهداف نتنياهو المزعومة للحرب باتت واضحة طيلة 163 يوماً من العدوان، حيث تتركز على المدنيين الفلسطينيين وقتلهم ودفعهم للهجرة بعد أن حول كامل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للسكن بالمعنى الشامل للكلمة، حيث شاهد العالم كيف أمعنت إسرائيل في استهداف المدنيين وخلقت كارثة إنسانية حقيقية في صفوفهم بثقافة وعقلية الانتقام والعنصرية.

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية ومراكز صنع القرار فيها أصيبت بالعمى المطلق ولم يعد لديها ما تقوله من الناحية السياسية واختارت استكمال إبادة شعبنا وتهجيره من أرض وطنه.

وأكدت الخارجية أن خطاب نتنياهو يجب أن يزيد العالم إصرارا وجرأة على وقف الحرب بجميع أشكالها انتصارا للقانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة وإنسانية الإنسان.

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