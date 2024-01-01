  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله" ينفذ 5 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

الأحد 17 مارس 2024 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" ينفذ 5 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، استهدافه لمواقع عسكرية وجنود إسرائيليين جنوبي الحدود، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة:

- عند الساعة 03:30 من عصر اليوم ‏الأحد (بتوقيت لبنان): "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المرج ‏بقذائف المدفعية".‏ ‏

- عند الساعة 03:15 من عصر اليوم ‏الأحد: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية".‏ ‏

- عند الساعة 02:00 من بعد ظهر اليوم ‏الأحد: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وأصابوها إصابةً مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 12:50 من ظهر اليوم ‏الأحد: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 02:20 من صباح اليوم ‏الأحد: "‏استهدفت ‏المقاومة الإسلامية   تجمعا لجنود العدو ‏مقابل بلدة الوزاني بالأسلحة المناسبة، وأصابت أهدافها بدقة".

#حزب الله #الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: تعديلات نهائية على مشروع قرار أمريكي تتضمن وقفا فوريا ودائما للنار في غزة

اتصالات مكثفة بين مصر وحماس لمناقشة رد الحركة الأخير

غالانت يعقد جلسة لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو اجتماع لـ"كابينيت الحرب"

تقرير: "إسرائيل" تعتزم اجتياح رفح قبل نهاية رمضان حال فشل المفاوضات

محلل عسكري إسرائيلي: إسرائيل تواجه ورطة إستراتيجية ونتنياهو لا يقدم صورة لمخاطرها

تأجيل مغادرة وفد "إسرائيل" إلى الدوحة

دحلان والحرب وإطلالة الزعيم: الملحمةُ وفارسٌ بلا جواد!!

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: الإسرائيليون يؤيدون القتال في رفح ومعارضة إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب

هآرتس: هل سيعود أهالي شمال غزة إلى بيوتهم؟

جنرال إسرائيلي متقاعد: خسرنا الحرب في غزة

الجيش-الأمريكي-حاملة-طائرات-أيزنهاور-100-1-730x438

البنتاغون يسحب سفنه الحربية الكبرى من البحر المتوسط كإشارة على احتمال التوصل لهدنة في غزة

وول ستريت جورنال: "إسرائيل" عازمة على اجتياح رفح واستقطاع 16% من أراضي قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية