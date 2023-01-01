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الأردن وألمانيا تحذران من هجوم إسرائيلي على رفح

الأحد 17 مارس 2024 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن وألمانيا تحذران من هجوم إسرائيلي على رفح



عمان/سما/

حذّر الأردن وألمانيا، الأحد، من خطورة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بغزة، لما لذلك من أثر في مفاقمة الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والمستشار الألماني أولاف شولتس، بمدينة العقبة الأردنية جنوبي البلاد، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن الملك عبد الله وشولتس، بحثا “التطورات الخطيرة في غزة”.

وأكد عاهل الأردن على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع”.

وشدد على “أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام وإيصالها بكل الوسائل الممكنة”.

وحذر من سوء الأوضاع الإنسانية “المأساوية” في غزة، والتي تستدعي جهودا مضاعفة لمنع تفاقمها، وفق البيان ذاته.

كما حذر ملك الأردن خلال اللقاء من “خطورة وقف الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتداعياته الخطيرة على قطاع غزة والضفة الغربية والأردن”.

وجدد التأكيد على “رفض الأردن أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما”.

ونبه إلى “ضرورة التصدي للعنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس”.

وحذر الجانبان من “خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة”.

وتطرق اللقاء إلى دور الاتحاد الأوروبي وجهوده في تحقيق السلام، إذ أكد الملك عبد الله على “ضرورة العمل الجاد والفاعل من أجل إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.

شولتس وصل الأردن، السبت، في زيارة رسمية غير محددة المدة، يغادرها إلى إسرائيل.

وتأتي الزيارة في ظل حرب إسرائيلية على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

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