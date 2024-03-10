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الأردن ينفذ 6 إنزالات لمساعدات غذائية شمال غزة (صور)

الأحد 17 مارس 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن ينفذ 6 إنزالات لمساعدات غذائية شمال غزة (صور)



غزة/سما/

أعلن الجيش الأردني، الأحد، تنفيذ 6 إنزالات جوية لمساعدات غذائية شمالي قطاع غزة، بمشاركة 3 دول.

جاء ذلك وفق بيان على موقعه الرسمي، قال فيه: “نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، 6 إنزالات جوية حملت مساعدات غذائية استهدفت عددا من المواقع في شمالي قطاع غزة”.

وأشار “نفذت عملية الإنزال طائرتان من نوع C130 تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافةً إلى طائرتين تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية”.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، يواصل الأردن بمشاركة مع دول “شقيقة وصديقة” تنفيذ إنزالات جوية لمساعدات إغاثية إلى القطاع.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

 

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