السيسي: لن نسمح بتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية

القاهرة/سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده لن تسمح بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها.

جاء ذلك خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش القمة المصرية الأوروبية التي تستضيفها القاهرة اليوم.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك، أكد السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.

ولفت البيان إلى أن اللقاء تناول عددا من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها التوقيع المرتقب للجانبين اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قال إن القاهرة تستضيف اليوم الأحد قمة مصرية أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

وبيّن أن السيسي سيستقبل أيضا رئيس وزراء بلجيكا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

ومن المنتظر الإعلان خلال القمة، عن حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليارات يورو (8.08 مليارات دولار) يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر بهدف دعم اقتصادها.