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غالانت يعلن عن أهم التزامات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في عهده

الأحد 17 مارس 2024 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يعلن عن أهم التزامات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في عهده



القدس المحتلة/سما/

أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بعد اجتماع منفرد مع رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع، أنه سيسخّر كافة الإمكانيات لإعادة المحتجزين لدى "حماس".

وكتب غالانت عقب الاجتماع عبر حسابه على منصة "إكس": "المؤسسة الأمنية بقيادتي ملتزمة باستغلال جميع الفرص والإمكانيات من أجل إعادة المختطفين".


وكان غالانت قد عقد نقاشا خاصا بمشاركة كبار المسؤولين في الجيش والموساد والشاباك وممثلين عن مفاوضات الأسرى يوم أمس السبت، لبحث صفقة التبادل التي عرضتها حماس.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مسؤول إسرائيلي بأن رئيس جهاز "الموساد" دافيد برنياع قد يستأنف محادثات وقف النار بغزة في قطر الأحد، لكن صحيفة "يديعوت أحرنوت" ذكرت أن برنياع سيتوجه للدوحة يوم الاثنين.

وستجري المفاوضات بحضور مسؤولين مصريين.

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