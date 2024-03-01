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صحفي إسرائيلي ينشر صورة ملفتة تكشف نوايا إسرائيل في قطاع غزة (شاهد)

الأحد 17 مارس 2024 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي إسرائيلي ينشر صورة ملفتة تكشف نوايا إسرائيل في قطاع غزة (شاهد)



غزة/سما/

نشر الصحفي الإسرائيلي عميت سيغال عبر قناته على "تليغرام" صورة ملفتة تكشف نوايا إسرائيل في قطاع غزة.

وتحتوي الصورة على برج مراقبة إسرائيلي تم تشييده حديثا في قطاع غزة، مع جنديين يحملان العلم الإسرائيلي.

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وعلق سيغال على الصورة قائلا: "موجودون هنا كي نبقى، بناء برج مراقبة في قطاع غزة".

 

هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن بنيامين نتنياهو قدم للمجلس الوزاري الأمني المصغر، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة. فيما رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية الوثيقة التي قدمها، قائلة إنها تهدف لإطالة أمد الحرب وتنفيذ مخطط التهجير.

وقالت الهيئة إن وثيقة نتنياهو تتضمن احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، وتتضمن كذلك إقامة منطقة أمنية في قطاع غزة متاخمة للبلدات الإسرائيلية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن وثيقة نتنياهو تنص على إبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، كما تشتمل على بند إغلاق وكالة الأونروا واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.

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