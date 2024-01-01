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الملك عبدالله يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الأحد 17 مارس 2024 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك عبدالله يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة



عمان / سما /

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة .


جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الملك عبد الله الثاني والمستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم (الأحد)، حول التطورات الخطيرة في القطاع وفق بيان للديوان الملكي الأردني.


وحسب البيان شدد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه بالمستشار شولتس في مدينة العقبة جنوب الأردن على أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام وإيصالها بكل الوسائل الممكنة.


وحذر الملك عالعاهل الأردني يؤكد للمستشار الألماني بد الله الثاني من الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة، والتي تستدعي جهودا مضاعفة لمنع تفاقمها.


كما حذر من خطورة وقف الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتداعياته الخطيرة على قطاع غزة والضفة الغربية والأردن.


وجدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة، ولمحاولات الفصل بينهما.


ونبه إلى ضرورة التصدي للعنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.


وحذر الجانبان من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وفق البيان .


وتطرق اللقاء إلى دور الاتحاد الأوروبي وجهوده في تحقيق السلام، إذ أكد الملك عبد الله الثاني على ضرورة العمل الجاد والفاعل من أجل إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.


كما تناول اللقاء العلاقات المتينة التي تجمع الأردن وألمانيا، خصوصا التعاون الوثيق بينهما في التدريب المهني والتعليم التقني للشباب في الأردن والحرص على تعزيزه، والدعم الألماني المستمر للمشاريع التنموية في المملكة.

#الملك عبدالله

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