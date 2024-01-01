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لن نقبل وقف إطلاق النار..

نتنياهو: سنشن هجوما على رفح وسنجلي المدنيين

الأحد 17 مارس 2024 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سنشن هجوما على رفح وسنجلي المدنيين



غزة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستشن عملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة، موضحا أنها قد تستغرق بضعة أسابيع.

وأفاد نتنياهو -في اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)- بأن إسرائيل ستجلي المدنيين من مناطق القتال في رفح، دون أن يقدم تفاصيل خطة إجلاء النازحين.

وأضاف نتنياهو أن الضغط الدولي المتزايد لن يمنع إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في إشارة إلى المطالب الدولية بعدم شن هجوم على رفح التي تؤوي أكثر من مليون نازح.

وتابع أن إيقاف إسرائيل الحرب قبل تحقيق أهدافها يعني أنها خسرت، مشددا على أنه لن يسمح بحدوث ذلك.

وتوجه نتنياهو إلى المجتمع الدولي متسائلا عما "إذا كانت ذاكرة الدول الحليفة لإسرائيل قصيرة حتى تنسى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتنكر حق إسرائيل بالدفاع عن النفس".

كما قال إن إسرائيل لن تقبل وقف إطلاق نار لا يلبي احتياجاتها الأمنية، ولن تخضع لضغوط دولية من إجل إجراء انتخابات وإنهاء الحرب.

#نتنياهو

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