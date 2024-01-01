رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: التهديد بدخول رفح خدعة

القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة معاريف عن رئيس الأركان الإسرائيلي السابق موشيه يعلون قوله "ان نتنياهو يفضل البقاء في السلطة، وإعادة المحتجزين ليست أولوية لديه".

وقال"نحن مسؤولون عن مقتل 100 شخص أثناء توزيع المساعدات الإنسانية شمالي القطاع".

واشار الى "ان التهديد بدخول رفح خدعة، فإذا كنا بحاجة للدخول فلماذا لم ندخل وسرحنا وحدات الاحتياط؟"

واكد "بانه لا مفر من الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن وإخراجنا من هذه الأزمة بقيادة مختلفة".

وقال "ان داخل الحكومة مسؤولون يطالبون بالتضحية بالمحتجزين مقابل احتلال قطاع غزة وطرد الفلسطينيين وتوطين اليهود هناك".