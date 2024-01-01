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الجبهة الداخلية: قافلة مساعدات إنسانية تدخل غزة

الأحد 17 مارس 2024 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الداخلية: قافلة مساعدات إنسانية تدخل غزة



غزة / سما /

أكدت الجبهة الداخلية في قطاع غزة، دخول ليلة الأحد، قافلة من المساعدات الإنسانية مكونة من 12 شاحنة، إلى محافظتي غزة والشمال.

وأوضحت الجبهة الداخلية في تصريح لها اليوم، أن "قافلة المساعدات وصلت بجهود اللجان الشعبية وتعاون الأهالي من أبناء شعبنا إلى محافظتي غزة والشمال، 6 شاحنات منها وصلت إلى منطقة جباليا".

وأشادت بالحس الوطني العالي لأبناء شعبنا الذين يجسدون الإيثار في وقت العسرة، داعيةً لمزيد من التعاون مع اللجان الشعبية لاستمرار وصول المساعدات إلى الصامدين في محافظة الشمال.

وأكدت الجبهة الداخلية أن استمرار التعاون المجتمعي سيفضي لكسر الحصار الظالم، ويضمن العدالة الاجتماعية بوصول المساعدات لكل أبناء شعبنا.

#الجبهة الداخلية #غزة #المساعدات الغذائية

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