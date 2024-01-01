سموتريتش يتهم إدارة بايدن بتشويه صورة إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتعاون مع ما وصفها بـ"الحملة الخطيرة" لحركة المقاطعة الدولية التي تهدف إلى الإضرار بإسرائيل وتشويه صورتها.

وشدد سموتريتش على أن إسرائيل يجب ألا تتسامح مع العقوبات الأميركية على المستوطنين تحت أي ظرف.

وفرضت إدارة بايدن في الشهور الماضية عقوبات عدة على مستوطنين اتهمتهم بالتورط في العنف بالضفة الغربية، مما يشير إلى استياء الولايات المتحدة المتزايد من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

سموتريتش: سأطالب الكابينت بوقف تعيينات الجيش الجديدة

وعلّق سموتريتش على إعلان الجيش إجراء تعيينات جديدة قائلا إنه سيطالب مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) بوقف التعيينات.

وأضاف أنه إذا لم يفهم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من تلقاء نفسه أنه لا ينبغي الانشغال بتعيينات وصفها بـ"غير العاجلة" فسيجعله يفهم ذلك عبر الكابينت، وفق تعبيره.