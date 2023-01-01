أطباء بلا حدود: الكلمات تعجز عن وصف الوضع في غزة

غزة / سما /

قال لؤي حرب، ممرض بمنظمة أطباء بلا حدود في غزة، إن الوضع في غزة “كارثي وتعجز الكلمات عن وصفه”.

جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة في منصة “إكس” الأحد، تضمن آراء الممرض حرب العامل في شمالي غزة.

وأضاف حرب أنه يقدم الدعم الطبي في ظل النقص الكبير للغذاء والظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأشارت المنظمة في المنشور أنها نادرا ما تكون قادرة على الاتصال بموظفيها في المنطقة.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.