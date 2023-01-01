  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أطباء بلا حدود: الكلمات تعجز عن وصف الوضع في غزة

الأحد 17 مارس 2024 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أطباء بلا حدود: الكلمات تعجز عن وصف الوضع في غزة



غزة / سما /

قال لؤي حرب، ممرض بمنظمة أطباء بلا حدود في غزة، إن الوضع في غزة “كارثي وتعجز الكلمات عن وصفه”.

جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة في منصة “إكس” الأحد، تضمن آراء الممرض حرب العامل في شمالي غزة.

وأضاف حرب أنه يقدم الدعم الطبي في ظل النقص الكبير للغذاء والظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأشارت المنظمة في المنشور أنها نادرا ما تكون قادرة على الاتصال بموظفيها في المنطقة.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

#غزة #أطباء بلا حدود

الأكثر قراءة اليوم

واشنطن بوست: هذا هو الطباخ الذي أرسل أول سفينة مساعدات إلى غزة

معاريف: تعديلات نهائية على مشروع قرار أمريكي تتضمن وقفا فوريا ودائما للنار في غزة

كاتب إسرائيلي مخضرم يتحدث عن خطة نتنياهو "الاستراتيجية" لمستقبل قطاع غزة

اتصالات مكثفة بين مصر وحماس لمناقشة رد الحركة الأخير

موقع بريطاني: كل العلامات تشير إلى هزيمة استراتيجية لـ"إسرائيل"

غالانت يعقد جلسة لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو اجتماع لـ"كابينيت الحرب"

تقرير: "إسرائيل" تعتزم اجتياح رفح قبل نهاية رمضان حال فشل المفاوضات

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

محلل عسكري إسرائيلي: إسرائيل تواجه ورطة إستراتيجية ونتنياهو لا يقدم صورة لمخاطرها

اسرائيل تزعم اغتيال مروان عيسى نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس

مجلس الحرب الإسرائيلي

مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث صلاحيات وفد التفاوض

تطورات اليوم الـ163 من العدوان الإسرائيلي على غزة

12 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية