جيش الاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده بجراح خطيرة وسط قطاع غزة

غزة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، إصابة أحد جنوده في معركة وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد جرحاه منذ بداية الحرب إلى 3 آلاف و79.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بمنصة “إكس”: “أصيب أمس الأول (الجمعة) جندي من الكتيبة 601 بجروح خطيرة خلال معركة وسط قطاع غزة”.

وأضاف أنه تم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وإبلاغ عائلته، دون الكشف عن تفاصيل وحيثيات إصابته.

ويواجه الجيش الإسرائيلي منذ بداية الهجوم البري على غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية بالقطاع.

ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي، فإن عدد القتلى في صفوفه جراء حرب غزة منذ 7 أكتوبر، بلغ 591، منهم 249 منذ بدء العملية البرية.

ومنذ بداية الحرب أصيب 3079 ضابطا وجنديا بينهم 1781 منذ بداية الهجوم البري.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها.