المستشار الألماني يزور إسرائيل للمرة الثانية بعد الحرب

القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعائلات المحتجزين في قطاع غزة اليوم في ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسيركز اللقاء على تحذير ألمانيا من شن إسرائيل هجوما بريا على رفح المكتظة بالنازحين، ودعوة المستشار الألماني إلى وقف إطلاق النار لتمكين إطلاق سراح المحتجزين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكان المستشار الألماني وصل أمس السبت إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني، فيما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الجدول الزمني غير النهائي لزيارة شولتس إلى المنطقة لا يحتوي على اجتماعات مع ممثلي السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن ألمانيا زادت صادراتها العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية حربها على قطاع غزة.