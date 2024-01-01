ترامب: إذا لم يتم انتخابي سيكون هناك حمام دم في البلاد

واشنطن / سما /

حذر المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، من أنه إذا لم يتم انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة، فسيكون هناك "حمام دم" في البلاد.

وأشار ترامب إلى أنه إذا لم يفز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، "فلست متأكدا أن انتخابات أخرى ستجرى بالبلاد"، وقال: "إذا لم يتم انتخابي فسيكون هناك حمام دم في البلاد".

وفي وقت سابق، تعهد ترامب "بإطلاق سراح" مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 كأحد أعماله الأولى إذا تم انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر المقبل.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "سيكون أول عمل لي كرئيسكم القادم هو إغلاق الحدود، وتحرير رهائن 6 يناير المحتجزين ظلما!".

جدير بالذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، ويتوقع أن يواجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن.