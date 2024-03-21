مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث صلاحيات وفد التفاوض

القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية إنه من المخطط أن يجتمع مساء اليوم مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث صلاحيات الوفد التفاوضي المتوقع أن يغادر إلى الدوحة صباح غد الاثنين برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع.

وأشارت إلى أن اجتماع اليوم كان من المخطط أن يتم أمس السبت، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تأجيله، مما دفع وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت لعقد جلسة بديلة لبحث صفقة التبادل والموقف من مقترح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية.