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مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث صلاحيات وفد التفاوض

الأحد 17 مارس 2024 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع اليوم لبحث صلاحيات وفد التفاوض



القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية إنه من المخطط أن يجتمع مساء اليوم مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث صلاحيات الوفد التفاوضي المتوقع أن يغادر إلى الدوحة صباح غد الاثنين برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع.

وأشارت إلى أن اجتماع اليوم كان من المخطط أن يتم أمس السبت، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تأجيله، مما دفع وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت لعقد جلسة بديلة لبحث صفقة التبادل والموقف من مقترح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية.

#مجلس الحرب #التفاوض #الموساد #حماس #اسرائيل

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