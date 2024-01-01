تطورات اليوم الـ163 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٦٣ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي سبعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٦٣ شهيدا و ١١٢ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣١٥٥٣ شهيدا و ٧٣٥٤٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ووصلت شحنة مساعدات إلى جباليا شمالي قطاع غزة للمرة الأولى منذ أشهر.

وتضم الشحنة ستة الاف كيس دقيق ستوزع بانتظام بعد جهود محلية لإيصالها.

ويضرب الجوع سكان غزة والشمال بشكل غير مسبوق.

وسط القطاع

وبلغت حصيلة الشهداء خلال ٢٤ ساعة الماضية نحو ٥٠ شهيدا وأكثر من ١٠٠ جريح.

وارتفع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلة ثابت وسط دير البلح وسط قطاع غزة إلى 12 شهيدا وعدد كبير من الجرحى.

وارتقى شهيدان وجريح في استهداف الاحتلال مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة

كما ارتقى سبعة شهداء و اصيب عشرة مواطنين في قصف إسرائيلي على منزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

غزة والشمال

وواصلت طائرات الاحتلال قصف مختلف أحياء مدينة غزة.

وقصفت طائرات اسرائيلية عمارة المنارة قرب مسجد عسقلان في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأغارت طائرات إسرائيلية على محيط جامعة القدس المفتوحة بحي النصر في مدينة غزة.

وقصفت طائرات إسرائيلية عمارة النبيل في شارع الجلاء بمدينة غزة.

ووصل شهيد وخمس إصابات لمجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الاحتلال،لعدد من الفلسطينيين أثناء جمعهم لنبتة" الخبيزة" شرق غزة.

جنوب القطاع

وقصف جيش الاحتلال مربعا سكنيا في منطقة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي رفح قصفت قوات الاحتلال ارضاً زراعية قرب الحدود مع مصر دون الابلاغ عن اصابات.

واستشهدت مواطنة 19 عاما جراء إصابتها بعيارين ناريين في الرأس والصدر بعد إطلاق النار من زوارق حربية إسرائيلية صوب خيام النازحين غرب رفح.