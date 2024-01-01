اعتقالات في الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، عددا من المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

واقتحمت قوات الاحتلال قلقيلية شابين هما أنس عذبة على حاجز قرب بلدة النبي إلياس، وأحمد عبد الله نمر بعد اقتحام منزله في بلدة المدور.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال الخليل واعتقلت 7 مواطنين هم مؤمن رائد مسك بعد مداهمة منزل ذويه، وأيهم خليل صبارنة من بلدة بيت أمر، وحاتم محمد قاسم عبيدو من بلدة دورا، كما اعتقلت أربعة مواطنين من عائلة واحدة بعد الاعتداء عليهم بالضرب في البلدة القديمة وهم المواطن سفيان أبو حته ونجله عبد، واثنان من أحفاده.

ومن جنين اعتقلت ثلاثة شبان بينهم جريح، وهم الشابين حسن نور أبو شمله، والجريح عامر بعجاوي، والشاب أحمد مراد صالح يحيى.

ومن بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من قرية حوسان هم: محمود عبد الوهاب حمامرة (20عاما)، نور محمد محمد خليل زعول (35عاما) وشقيقه مصطفى (25عاما)، محمد بكر زعول (24عاما) بعد اقتحام منازل عائلاتهم وتفتيشها في القرية.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام خلف من بلدة طمرة داخل أراضي عام 1948، خلال مروره من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.