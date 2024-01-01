الطقس: غائم ومعتدل

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً بوجهٍ عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً بوجه عام ومعتدلًا في معظم المناطق، وتكون في ساعات الليل المتأخر الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يكون الجو غدا الإثنين غائماً جزئيًا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد اعتبارًا من ساعات الصباح الباكر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسقط بإذن الله الامطار على مختلف المناطق وتشتد غزارة الامطار في ساعات المساء والليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 50كم/ساعة والبحر مائج.

وتتأثر البلاد يوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الجو غائما ًوعاصفاً وبارداً وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60كم/ساعة والبحر مائجاً.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائمًا إلى غائم جزئي، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وتضعف فرصة سقوط الأمطار في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر تشكل الفيضانات والسيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الافقية.