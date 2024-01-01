12 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح (فيديو)

استشهد عدد من المواطنين أغلبهم من الأطفال والنساء، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد 12 مواطنا على الأقل أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد آخر، جراء قصف من طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة ثابت في دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى31553 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73546 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأعلنت مصادر طبية أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 63 مواطنا، وإصابة 112 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.