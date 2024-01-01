لأول مرة مند 4 شهور.. شاحنات مساعدات تصل شمال غزة

غزة/سما/

دخلت 13 شاحنة مساعدات إلى شمال قطاع غزة، مساء السبت، للمرة الأولى منذ أربعة شهور.

ووصلت 6 شاحنات إلى مستودع تابع لوكالة الغوث "أونروا" في شرق جباليا، بينما وصلت الشاحنات السبعة الأخرى إلى حي الشيخ رضوان وحي الشجاعية في مدينة غزة ومخيم الشاطئ.

وبحسب المعلومات الأولية فإن الشاحنات تحمل 5700 كيس طحين، وليس معلومًا حتى اللحظة آلية توزيعها، وإن كانت ستصل إلى الناس كطحين أو سيتم عجنها وخبزها في مخابز محددة وتوزيعها على الناس، خاصة أن المخابز في شمال قطاع غزة تعرضت لتدمير منهي منذ الأيام الأولى للحرب.

وشاركت عشائر في غزة على عملية تأمين مرور الشاحنات من منطقة دوار الكويت إلى المناطق المقرر أن تصل إليها، وذلك بناءً على تنسيق مسبق بين هذه العشائر من جهة ووكالة الغوث من جهة أخرى.

وكانت عشائر في غزة أبلغت وكالة الغوث استعدادها للمشاركة في عملية توزيع المساعدات، ولكن بالتنسيق مع الحكومة في غزة وأجهزة الأمن وليس وفقًا للخطة التي أعدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ولا تتوفر حتى اللحظة معلومات إن كانت ستصل في الأيام المقبلة مزيد من الشاحنات لشمال قطاع غزة، خاصة أن العدد الذي وصل من الطحين لا يكفي لسد احتياجات المحاصرين في شمال قطاع غزة لأكثر من يومين بحسب التقديرات الأولية.



دور الأمن في غزة

ولتأمين دخول المساعدات الأولى إلى شمال القطاع أصدرت قوات الأمن الفلسطينية في غزة تعميما للمواطنين لتأمين وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وللحفاظ على سلامة السكان، وشملت التعليمات منع التوجه إلى دوار الكويت وسط مدينة غزة لتسلم المساعدات حيث استهداف المكان من قوات الاحتلال عدة مرات، كما طالب التعميم بعدم التجمهر في شارع صلاح الدين أثناء قدوم المساعدات، وحذر التعميم من مخالفة التعليمات تحت طائلة المحاسبة، ودعا المواطنين في غزة إلى التحلي بالمسؤولية وعدم المشاركة في إشاعة الفوضى وتجويع أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، قال مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده في تغريدة على منصة إكس إن ورقة واحدة عممتها الأجهزة الأمنية في غزة اليوم قوبلت بالتزام كامل من السكان، لتنجح تلك الأجهزة وللمرة الأولى بتأمين إدخال بعض الاحتياجات الإنسانية لتصل إلى أقصى نقطة في الشمال.

وأضاف أن هذا المشهد يكرس الفشل الكبير للاحتلال وعجزه سوى في ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين الأبرياء. وأشار إلى أنه على مدار أكثر من 160 يوما وجيش الاحتلال يستهدف عناصر الأجهزة الشرطية والمدنية في غزة لصناعة حالة من الفوضى والتشكيك بسيطرتها.

وخلال الأيام الماضية استهدفت قوات الاحتلال طوابير تنتظر المساعدات في غزة ومناطق أخرى بالقطاع، مما أسفر عن استشهاد العشرات.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس كل دول العالم بفتح المعابر البرية، و"إدخال مئات آلاف الأطنان من المساعدات المتكدّسة بشكل فوري إلى شعبنا الفلسطيني الكريم في قطاع غزة، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وفي مواجهة المجاعة".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل عدوانها على غزة، مما أدى حتى الحين إلى استشهاد أكثر من 31 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية وتهجير وتجويع السكان.



ضحايا تدافع

وفي وقت سابق السبت، استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء التدافع للحصول على مساعدات أسقطتها طائرات في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينما تواصل المنظمات الإغاثية الدولية دق ناقوس الخطر بسبب الوضع الإنساني المتردي في القطاع المحاصر.

ومع خلو أسواق شمال القطاع من أبسط المستلزمات، تتصاعد حدة التحذيرات من مجاعة حقيقية تتربص بالسكان.

ووصف الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين الوضع الإنساني في غزة بأنه يتجاوز الكارثي، وقال إن المدنيين يواجهون مستوى غير مسبوق من الإهانة والبؤس والمعاناة بغزة.

وأشار إلى أن عددا لا يحصى من الناس ليس لديهم ما يفطرون عليه في شهر رمضان، موضحا أن محنة الرهائن تمثل مصدر قلق إنساني خطير، ودعا إلى ضرورة الإفراج عنهم.

وأفادت الأونروا بأن واحدا من كل 3 أطفال دون السنتين من العمر شمال غزة يعاني سوء التغذية.

وأضافت الوكالة عبر منصة "إكس" أن سوء التغذية ينتشر بسرعة بين الأطفال، وأنه يصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة، مؤكدة أن المجاعة تلوح في الأفق.