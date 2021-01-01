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ترامب: إذا لم يتم انتخابي فسيكون هناك حمام دم في البلاد (فيديو)

الأحد 17 مارس 2024 02:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: إذا لم يتم انتخابي فسيكون هناك حمام دم في البلاد (فيديو)



واشنطن/سما/

حذر المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب اليوم السبت، من أنه إذا لم يتم انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة، فسيكون هناك "حمام دم" في البلاد.

وأشار ترامب إلى أنه إذا لم يفز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، "فلست متأكدا أن انتخابات أخرى ستجرى بالبلاد"، وقال: "إذا لم يتم انتخابي فسيكون هناك حمام دم في البلاد

وفي وقت سابق، تعهد ترامب "بإطلاق سراح" مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 كأحد أعماله الأولى إذا تم انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر المقبل.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "سيكون أول عمل لي كرئيسكم القادم هو إغلاق الحدود، وتحرير رهائن 6 يناير المحتجزين ظلما!".

ووفقا لأحدث بيان لوزارة العدل فإنه "في غضون 38 شهرا منذ 6 يناير 2021، تم اتهام أكثر من 1358 شخصا في جميع الولايات الخمسين تقريبا بارتكاب جرائم تتعلق بانتهاك مبنى الكابيتول الأمريكي".

وفي ذلك اليوم، اقتحم المئات من أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول وهو مقرّ مجلسي النواب والشيوخ، في محاولة لمنع المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، ويتوقع أن يواجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن.

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