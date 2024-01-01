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إصابة جندي وأضرار مادية في قصف إسرائيلي بالمنطقة الجنوبية السورية

الأحد 17 مارس 2024 02:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جندي وأضرار مادية في قصف إسرائيلي بالمنطقة الجنوبية السورية



دمشق/سما/

 أصيب جندي في جيش النظام السوري، ووقعت خسائر مادية، جراء قصف إسرائيلي على المنطقة الجنوبية السورية، وفقا لوزارة الدفاع السورية

ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” عن بيان لوزارة الدفاع أنه “في حوالي الساعة 0042 بعد منتصف الليل يوم الأحد / 2142 بتوقيت غرينتش، يوم السبت، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية”.

وتابع البيان: “وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

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