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لابيد: لن تنتصر "إسرائيل" دون إعادة الأسرى من غزة

السبت 16 مارس 2024 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: لن تنتصر "إسرائيل" دون إعادة الأسرى من غزة



القدس المحتلة/سما/

قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، السبت، إن تل أبيب لن تنتصر في حربها دون إعادة الأسرى المحتجزين في غزة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مظاهرة في تل أبيب، تدعو لإعادة الأسرى.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن لابيد، قوله: "لن تكون هناك صفقة سهلة، لكن صفقة تعيد الأسرى إلى الوطن تستحق الثمن، وستحظى بالقبول ودعمنا الكامل".

وأضاف: "لا نصر دون عودتهم".

وهاجم لابيد، مرارًا سياسة نتنياهو وحكومته، في التعامل مع ملف الأسرى المحتجزين في غزة، متهمًا إياهم بأنهم يضحون بهم.

وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

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