اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وأمير قطر

الدوحة/سما/

جرى اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين الرئيس محمود عباس، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الرئيس عباس وأمير قطر، وجوب العمل من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس، وأهمية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وأكدا مواصلة العمل لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية برا وبحرا وجوا، وتسليمها لمستحقيها، ومواصلة العمل على منع التهجير.

وفي هذا الإطار، قدم الرئيس الشكر لسمو الأمير، والشعب القطري الشقيق، على مواقف الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، والتقدير العالي لكل ما تقدمه قطر من مساعدات إنسانية واقتصادية للشعب الفلسطيني.