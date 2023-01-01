الأونروا: الوضع بغزة أصبح كارثيا ويتدهور كل دقيقة

غزة/سما/

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)​​​​​​​، السبت، من أن الوضع في قطاع غزة "أصبح كارثيا ويتدهور كل دقيقة".

جاء ذلك في منشور للمنظمة الأممية على حسابها عبر منصة إكس.

وقالت الأونروا، إن "هناك حاجة ملحة إلى الوصول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".