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60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

السبت 16 مارس 2024 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

 أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم السبت، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال المشددة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت على شاب عند باب الأسباط بالقدس المحتلة، تزامنا مع توافد المواطنين إلى الأقصى لأداء صلاة التراويح، ومنعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة.

وتسببت اجراءات الاحتلال في انخفاض عدد المصلين جراء منع مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة أكثر من 30 حاجزا في مختلف حاراتها وعلى مداخلها ومداخل أبواب "الأقصى".

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