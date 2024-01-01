  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة العالمية تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح

السبت 16 مارس 2024 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح



جنيف/سما/

 دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح جنوب قطاع غزة "باسم الإنسانية".

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على موقع "اكس": "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية لشن هجوم بري على رفح، تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة سيؤدي إلى مزيد من القتلى والمعاناة".

وأضاف "باسم الإنسانية، ندعو إسرائيل إلى عدم المضي قدما في خطتها والسعي لاحلال السلام"، معتبرا أن عملية الإجلاء التي يعتزم الجيش الإسرائيلي القيام بها قبل الهجوم ليست حلا ممكنا.

وأوضح أن "سكان رفح البالغ عددهم 1,2 مليون نسمة ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، ولا مرافق صحية تعمل بكامل طاقتها وآمنة يمكنهم الوصول إليها في أي مكان آخر في غزة".

وتابع أن "الكثير من الاشخاص ضعفاء جسديا، جائعون ومرضى إلى درجة لا يستطيعون النزوح مرة أخرى".

#الصحة العالمية

الأكثر قراءة اليوم

كاتب إسرائيلي: حماس تقترب من إلحاق هزيمة بــ"إسرائيل"

فتح: من تسبب في اعادة احتلال "إسرائيل" لقطاع غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب

عمرو موسى يرد على مزاعم تُحمّل المقاومة مسؤولية حرب غزة..

واشنطن بوست: هذا هو الطباخ الذي أرسل أول سفينة مساعدات إلى غزة

كاتب إسرائيلي مخضرم يتحدث عن خطة نتنياهو "الاستراتيجية" لمستقبل قطاع غزة

تطمينات "إسرائيلية" لمصر قبل اجتياح محتمل لرفح

موقع بريطاني: كل العلامات تشير إلى هزيمة استراتيجية لـ"إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

غالانت يعقد جلسة لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو اجتماع لـ"كابينيت الحرب"

"إسرائيل" تعتزم اجتياح رفح قبل نهاية رمضان حال فشل المفاوضات

thumbs_b_c_b87364fa7891b1883b1b506024cc3f07

"القسام" تبث مشاهد للمعارك في مدينة الزهراء وسط القطاع (شاهد)

ساعر يوجه انتقادات حادة لكابينيت الحرب: "نراوح مكاننا في غزة"

تأجيل مغادرة وفد "إسرائيل" إلى الدوحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية