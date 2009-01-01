سموتريتش: على نتنياهو أن يأمر الوفد المفاوض بالبقاء في "إسرائيل" واجتياح رفح فورا

القدس المحتلة/سما/

اعتبر وزير المالية والوزير في وزارة الأمن الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن "موقف حركة حماس من صفقة الأسرى غير واقعي، مطالبا نتنياهو بالإبقاء على الوفد الإسرائيلي في "إسرائيل" (ومنعه من المغادرة للمشاركة في محادثات الدوحة)، وإدخال الجيش الإسرائيلي إلى رفح"، في إشارة إلى اجتياح المنطقة التي يتواجد فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني.

وقال سموتريتش، في بيان، إن "موقف حماس الخيالي يظهر أن أتباع الصفقة في كابينيت الحرب والجهاز الأمني ​​قد ضلوا طريقهم، وسلوكهم هذا لا يزيد السنوار إلا تمسكا في موقفه وصعودا على الشجرة ويجعل عودة المختطفين أبعد"، وأضاف "لقد عارضت مغادرة الوفد إلى باريس وقطر في المرة الماضية، وثبت أنني كنت على حق".

وتابع "لقد حان الوقت للاستيقاظ من التصورات القديمة والتعلم من الأخطاء. وعلى نتنياهو أن يأمر الوفد بالبقاء في إسرائيل، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يدخل رفح فورًا، ويعزز الضغط العسكري حتى يتم تدمير حماس. عندها فقط سيكون من الممكن تحقيق النصر وإعادة المختطفين".