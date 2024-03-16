هيئة البث: "إسرائيل" تعتزم التحرك في رفح قبل نهاية رمضان حال فشل المفاوضات

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤولون إسرائيليون، اليوم السبت، إنهم أوضحوا لمسؤولين أمنيين عرب أن تل أبيب عازمة على التحرك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين كبار أنهم تحدثوا مع مسؤولين أمنيين في الدول العربية، وأوضحوا لهم أن إسرائيل عازمة على التحرك في مدينة رفح.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني، أنه في حال فشل المفاوضات مع حركة "حماس" فإن إسرائيل ستتحرك في رفح قبل نهاية شهر رمضان.

بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه أجرى مداولات خاصة بشأن المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بموجب اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، مساء اليوم، السبت، بحضور كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك وممثلي الوفد الموفاوض.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان. ولم تشر الوزارة إلى مخرجات الاجتماع الذي عقده غالانت مساء اليوم، بالتوازي مع التقارير الإسرائيلية عن ممطالة نتنياهو في عقد اجتماع للكابينيت لإجراء مداولات حول هذا الشأن، واكتفى البيان بالإشارة إلى أن غالانت بحث "الجهود المبذولة لإعادة المختطفين لدى حركة حماس في قطاع غزة".