  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هيئة البث: "إسرائيل" تعتزم التحرك في رفح قبل نهاية رمضان حال فشل المفاوضات

السبت 16 مارس 2024 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة البث: "إسرائيل" تعتزم التحرك في رفح قبل نهاية رمضان حال فشل المفاوضات



القدس المحتلة/سما/

قال مسؤولون إسرائيليون، اليوم السبت، إنهم أوضحوا لمسؤولين أمنيين عرب أن تل أبيب عازمة على التحرك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين كبار أنهم تحدثوا مع مسؤولين أمنيين في الدول العربية، وأوضحوا لهم أن إسرائيل عازمة على التحرك في مدينة رفح.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني، أنه في حال فشل المفاوضات مع حركة "حماس" فإن إسرائيل ستتحرك في رفح قبل نهاية شهر رمضان.

بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه أجرى مداولات خاصة بشأن المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بموجب اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، مساء اليوم، السبت، بحضور كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك وممثلي الوفد الموفاوض.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان. ولم تشر الوزارة إلى مخرجات الاجتماع الذي عقده غالانت مساء اليوم، بالتوازي مع التقارير الإسرائيلية عن ممطالة نتنياهو في عقد اجتماع للكابينيت لإجراء مداولات حول هذا الشأن، واكتفى البيان بالإشارة إلى أن غالانت بحث "الجهود المبذولة لإعادة المختطفين لدى حركة حماس في قطاع غزة".

الأكثر قراءة اليوم

كاتب إسرائيلي: حماس تقترب من إلحاق هزيمة بــ"إسرائيل"

فتح: من تسبب في اعادة احتلال "إسرائيل" لقطاع غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب

عمرو موسى يرد على مزاعم تُحمّل المقاومة مسؤولية حرب غزة..

كاتب إسرائيلي مخضرم يتحدث عن خطة نتنياهو "الاستراتيجية" لمستقبل قطاع غزة

تطمينات "إسرائيلية" لمصر قبل اجتياح محتمل لرفح

هل دخلت الحرب على غزة في حالة الجمود؟

تفاصيل اجتماع بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"أنصار الله"

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_b87364fa7891b1883b1b506024cc3f07

"القسام" تبث مشاهد للمعارك في مدينة الزهراء وسط القطاع (شاهد)

ساعر يوجه انتقادات حادة لكابينيت الحرب: "نراوح مكاننا في غزة"

تأجيل مغادرة وفد "إسرائيل" إلى الدوحة

urn_binary_dpa_com_20090101_230114-911-014439-FILED

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بعقد صفقة تبادل للأسرى

صورة_فايبر_2024-03-16_11-48-33-375-730x438

واشنطن بوست: هذا هو الطباخ الذي أرسل أول سفينة مساعدات إلى غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية