ساعر يوجه انتقادات حادة لكابينيت الحرب: "نراوح مكاننا في غزة"

القدس المحتلة/سما/

وجه الوزير في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية، غدعون ساعر، مساء اليوم، السبت، انتقادات حادة اللهجة على المجلس الوزاري لإدارة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ("كابينيت الحرب")، مشددا على أن إسرائيل "ليست بحاجة إلى هيئة أركان عامة ثانية"، مشيرا إلى أن الحرب على غزة "تراوح مكانها" ولا تسير في التجاه الصحيح.

جاء ذلك في أعقاب قرار ساعر فض الشراكة بينه وبين الوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، عبر انفصال حزب ساعر ("تيكفا حداشا") عن "المعسكر الوطني" بزعاعة غانتس، وإعلان ساعر أنه يطالب بالانضمام إلى "كابينيت الحرب" الأمر الذي يرفضه غانتس، في حين أفاد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنه يبحث هذا الطلب.

وشدد ساعر، في مقابلة مع القناة 12، على أنه يصر على انضمامه لـ"كابينيت الحرب"، وقال: "لا ينبغي لكابينيت الحرب أن يكون هيئة أركان عامة موازية، نحن نحتاج إلى أشخاص يتمتعون بالخبرة السياسية والإستراتيجية والفهم الذين يمكنهم مراقبة عمل الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية".

وأكد ساعر أنه اجتمع ثانئيا مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الجمعة، وأكد له أنه "لا معنى لبقائي في الحكومة إذا لم أنضم إلى كابينيت الحرب"، وأضاف "قل لنتنياهو قرر خلال الأيام القليلة المقبلة"، واتهم غانتس أنه حاول إلعاده عن "كابينيت الحرب" منذ تشكيل حكومة الطوارئ وانضمام "المعسكر الوطني" إلى حكومة نتنياهو.

وقال ساعر: "نحن نراوح مكاننا في الحرب ونحتاج إلى تغيير اتجاه"، وأضاف "أنا لا أؤمن بالتوجه الحالي، وأرى أن علينا تغيير اتجاه"، وتابع "إذا لم أنضم إلى كابينيت الحرب، فلا معنى لبقائي في الحكومة"، واعتبر أنه "لسنا بحاجة لهيئة أركان ثانية، من غير المعقول أن يكون معظم أعضاب كابينيت الحرب أعضاء سابقيت في هيئة الأركان العامة للجيش".

وأضاف "الحرب لا تتقدم بالاتجاه الصحيح، نحن نراوح مكاننا، في لغة الرياضة التي أحبها (كرة القدم) نحن نقوم بتمريرات في وسط الملعب (في إشارة إلى الفاعلية المنخفضة لأداء الجيش الإسرائيلي في تحقيق الهدف المعلن بالقضاء على حماس)، لا يعقل أننا نراوح مكاننا منذ أشهر".

وقال إن هذه المراوحة في المكان "ليست فقط على الصعيد العسكري في إطار الجهود لتدمير القدرات العسكرية لحركة حماس، ولكن كذلك في ظل غياب خطة إسرائيلية منظمة لتدمير القدرات السلطوية والمدنية لحركة حماس. إذا نسمح لحماس بالسيطرة على الملف الإنساني فأنت تُفشل بذلك الجهود لتحقيق الأهداف المعلنة للحرب".

وشدد على أنه كلما طال الوقت، "نحن نبتعد عن تحقيق الانتصار"، وقال إن صاحب الصلاحيات والتأثير الأكبر في إدارة الحرب هو كابينيت الحرب، مشيرا إلى عدم قيمة الكابينيت السياسية والأمني (الموسع) الذي تحول، وفق تعبيره، "منتدى لضبط وتنظيم الضغوط" السياسية على رئيس الحكومة وأعضاء كابينيت الحرب.

وقال إن القضايا التي أبرزت "الفجوات الأيديولوجية" بينه وبين غانتس، تتمثل بمعارضة الأخير لإلغاء قانون فك الارتباط الذي يسمح بإعادة إقامة مستوطنات شمالي الضفة، بالإضافة إلى رفض غانتس عزل عضو الكنيست، عوفر كاسيف، الذي انضم إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.