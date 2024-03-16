استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

الخليل/سما/

استشهد شاب متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بالبلدة القديمة في الخليل.

وأفاد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بشكل كثيف صوب الشاب محمود عبد الحافظ يوسف نوفل (42 عاما)، إمام مسجد القاسم بالمدينة، أثناء تواجده في مقبرة مدينة الخليل الإسلامية بمنطقة "الكرنتينا"، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، ما أدى إلى استشهاده، مشيرًا إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الشهيد.

كما عززت قوات الاحتلال من انتشارها في البلدة القديمة بمدينة الخليل وخاصة بمحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنعت الصحفيين من الوصول إلى المنطقة وعرقلت مرور المواطنين إلى منازلهم، وأغلقت عددا من الشوارع في المدينة ونصبت حواجزها العسكرية على الطرق الرئيسية المؤدية للخليل.

وفي وقت لاحق، داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد في "حي الشعابة" بمدينة الخليل، وعاثت بمحتوياته خرابا، واحتجزت عائلته واستجوبتهم.

وباستشهاد الشاب نوفل، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 435 شهيدا، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية.