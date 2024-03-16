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“الأغذية العالمي”: خطر الجوع لا يستريح خلال رمضان (فيديو)

السبت 16 مارس 2024 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الأغذية العالمي”: خطر الجوع لا يستريح خلال رمضان (فيديو)



غزة/سما/

حذر برنامج الأغذية العالمي، السبت، من أن “خطر الجوع لا يأخذ استراحة خلال رمضان، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.


جاء ذلك في منشور على حساب البرنامج الأممي عبر منصة إكس.

وأكد البرنامج أن “خطر الجوع لا يأخذ استراحة خلال رمضان، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تتحمل العديد من العائلات وطأته طوال العام”.

وأضاف: “لا تزال التبرعات ضرورية لضمان استمرار العائلات في تلقي مساعدات برنامج الأغذية العالمي لتأمين وجبتها التالية”.

وفي منشور منفصل سلط الأغذية العالمي الضوء على الوضع بقطاع غزة قائلاً “يعد التجمع حول الطعام عادة أساسية في رمضان، لكن في غزة يكافح العديد من الأشخاص للعثور على شيء يأكلونه”.

وأردف البرنامج: “فرقنا تعمل على منح الطعام للمطابخ المجتمعية لإعداد 500 ألف وجبة إفطار للصائمين كل يوم”.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

#الجوع غزة #رمضان #برنامج الاغذية العالمية

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