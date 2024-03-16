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تظاهرات في عواصم ومدن عالمية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا

السبت 16 مارس 2024 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرات في عواصم ومدن عالمية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا



عواصم/سما/

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وشارك الآلاف في تظاهرات خرجت في العاصمة البريطانية لندن وعدة مدن بريطانية، والعاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة النرويجية أوسلو، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ومدينة آرهوس ومدينة كولدنغ في الدنمارك، والعاصمة التونسية، ومدينة ميلانو الإيطالية، وهلسنبوري السويدية، والعاصمة الألمانية برلين، ومدينتي فرايبورغ وأولم في ألمانيا، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي، وللمطالبة بوقف إطلاق نار فوري، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة النساء والأطفال.

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