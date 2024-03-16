إعلام إسرائيلي: وثائق سرية تكشف مناقشات حماس قبل تنفيذ هجوم 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

كشفت وثائق سرية لقادة حركة حماس وصلت إلى جهاز الأمن الإسرائيلي عن ملخص المناقشات المحدودة قبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المباغت في البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، والتي شارك بها يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى.

ووفقا لما ذكرته القناة الإسرائيلية الثانية عشرة وأورده موقع “آي 24” اليوم السبت تشير “وثائق مروان عيسى” التي ضبطت في غزة إلى أن عيسى كان القائد العسكري للهجوم وصانع الخطة العملياتية، والتي وقع عليها في الوثائق بكنية “أبو البراء”.

ووفقا للوثائق، فإن إيران وحزب الله في لبنان أتاحوا لحماس بناء محور مشترك للهجوم، وهي خطة لم تخرج إلى حيز التنفيذ، والتي شملت 46 هدفا، بينها بلدات وقواعد عسكرية يتسلل إليها مسلحو حماس، بينهم ما بين 1500 حتى 1800 من مقاتلي النخبة.

وشملت بنود الخطة التي عثر عليها أيضا هدفين للهجوم وهي قاعدة الوحدة 8200 وقاعدة سلاح الجو الإسرائيلي في حتسريم، ولم يصل المسلحون إلى هذه القواعد بسبب الرد الدفاعي للجيش الإسرائيلي والشرطة.

وفي محاولة لمفاجأة إسرائيل حافظت قيادة حماس على خطة الهجوم الدموي سرا على مدار فترة طويلة. وقبل خمسة أيام من الهجوم تم إطلاع قادة الألوية القتالية في حماس على الخطة، وقبل 48 ساعة من السابع من تشرين الأول/أكتوبر تم إطلاع قادة الكتائب عليها، وقبل 12 ساعة من تنفيذ الخطة تم إطلاع قادة السرايا وفقط بنفس الليلة تم إطلاع مقاتلي النخبة أنفسهم.

وفي نفس الليلة وصلت إلى قسم استخبارات الجيش الإسرائيلي مؤشرات استخباراتية، والتي على ما يبدو لم يأخذها مسؤولون في جهاز الأمني الإسرائيلي بجدية، ونفذت حماس جزءا كبيرا من خطتها.