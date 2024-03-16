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الشرطة الإسرائيلية تعتقل 65 عاملا فلسطينيا في يافا

السبت 16 مارس 2024 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 65 عاملا فلسطينيا في يافا



رام الله/سما/

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن الشرطة الإسرائيلية تشن حملات شرسة لملاحقة العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48.

وأضاف سعد في بيان، اليوم السبت، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملا فلسطينيا خلال حملة مداهمات شرسة وسط مدينة يافا، وجرى تحويل 36 منهم للتحقيق.

وحذّر سعد جمهور العمال، مطالبا إياهم بضرورة أخذ الحيطة والحذر رغم الظروف الاقتصادية السيئة التي يواجهونها بسبب توقفهم عن العمل لأكثر من خمسة أشهر بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.

وطالب، الاتحادات والنقابات العالمية ومنظمة العمل الدولية، للضغط على الحكومات من أجل وقف العدوان على شعبنا، وتوفير الحماية اللازمة للعمال الفلسطينيين في أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.

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