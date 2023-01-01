  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أونروا": ثلث أطفال شمال غزة دون عامين يعانون سوء تغذية حادا

السبت 16 مارس 2024 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أونروا": ثلث أطفال شمال غزة دون عامين يعانون سوء تغذية حادا



غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، إن ثلث أطفال شمال غزة دون عامين يعانون سوء التغذية الحاد.

وأوضحت الوكالة الأممية على منصة "إكس"، أن "سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة".

وأضافت: "يعاني طفل واحد من بين كل ثلاثة دون سن العامين في شمال غزة من سوء التغذية الحاد".

وأكدت وكالة أونروا أن "المجاعة تلوح في الأفق، ولا وقت لتضييعه".

وأمس الجمعة، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن تضاعف سوء التغذية الحاد بين الأطفال خلال شهر واحد في شمال قطاع غزة.

وقالت المنظمة: "يعاني 1 من كل 3 أطفال دون سن الثانية، في شمال قطاع غزة سوء التغذية الحاد، وهو ارتفاع مهول مقارنة بـ 15.6 بالمئة في يناير/ كانون الثاني" الماضي.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وفي محاولة لتدارك الأزمة، تواصل دول عربية وأجنبية تعاونها من أجل إنزال المساعدات جوا على مناطق شمالي القطاع، إلا أنها تظل غير كافية ولا تسد الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

الأكثر قراءة اليوم

فتح: من تسبب في اعادة احتلال "إسرائيل" لقطاع غزة لا يحق له تحديد أولويات الشعب

كاتب إسرائيلي: حماس تقترب من إلحاق هزيمة بــ"إسرائيل"

تقرير: جهاز استخبارات حماس جمع معلومات هائلة عن "إسرائيل" وجيشها

كيف ينظر "الغزاويون" إلى يحيى السنوار؟.. تحليل يفاجئ الإسرائيليين

عمرو موسى يرد على مزاعم تُحمّل المقاومة مسؤولية حرب غزة..

تصريحه أحدث هزة بـ"إسرائيل".. من هو تشاك شومر الذي انقلب على نتنياهو؟

غالانت يحذر من حكم عسكري لغزة

الأخبار الرئيسية

واشنطن تدرس خيارات الرد على "إسرائيل" إذا تحدت تحذيراتها من اجتياح رفح

ديفيد هيرست: كل العلامات تشير إلى هزيمة استراتيجية لـ"إسرائيل"

مجلة أمريكية: كلما صمدت "حماس" لفترة أطول أصبح من الصعب على"إسرائيل" تحقيق أهدافها

كاتب إسرائيلي مخضرم يتحدث عن خطة نتنياهو "الاستراتيجية" لمستقبل قطاع غزة

محادثات وقف إطلاق النار في غزة تستأنف بالدوحة غداً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية