أول مشاركة ألمانية مع الأردن في إنزال المساعدات جوّا إلى غزة..صورة

غزة/سما/

أعلن الأردن تنفيذ قواته المسلحة اليوم السبت خمسة إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية لأهالي غزة في حملة دولية شاركت فيها ألمانيا لأول مرة.

وجاء في بيان وكالة أنباء "بترا" الأردنية أن "المساعدات الإنسانية تضمنت مواد طبية وغذائية تم إنزالها بمشاركة فوق عدد من المواقع في شمال القطاع، بمشاركة طائرتين من نوع (C130) من سلاح الجو الملكي الأردني ونفذت إحداهما إنزالا لمساعدات طبية عاجلة على المستشفى الميداني الأردني "غزة 77" وطائرة تابعة لجمهورية مصر وأخرى تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية والتي تعد أول مشاركة لها مع القوات المسلحة الأردنية".

وأضافت: "جاءت عملية إنزال المساعدات الأردنية بالتعاون مع سلطنة بروناي وتجسيدا لموقف الأردن الثابت والداعم لقطاع غزة، وتأكيدا على مواصلة تقديم العون للأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف".

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا (عمان الدولي) باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.