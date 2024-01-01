مجلة أمريكية: كلما صمدت "حماس" لفترة أطول أصبح من الصعب على"إسرائيل" تحقيق أهدافها

نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية تقريرا بعنوان “إسرائيل تكبح تهديد حماس الصاروخي لكنها تواجه الآن عدواً أكثر اتحادا” أعده توم أوكونور، كبير المحررين في السياسة الخارجية ونائب رئيس تحرير قسم الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلة، قال فيه إن المصادر الإسرائيلية ما فتئت تؤكد أنها نجحت في خفض عدد الهجمات الصاروخية التي تطلقها فصائل المقاومة من غزة (والتي فاقت 1000 في فترة ما بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، ولكنها تعترف في الوقت نفسه بأنها لم تحقق حتى الآن أهدافها الأصلية، مما يعقد الوضع بالنسبة لها.

ونقل التقرير عن جو تروزمان، الذي قدمه بأنه أحد كبار محللي الأبحاث في مجلة الحرب الطويلة التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، قوله إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحلفاءها يركزون الآن على استهداف القوات الإسرائيلية داخل غزة، بدلا من إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأكد أن ذلك لا يعني توقف قصف إسرائيل، بل إن الوتيرة انخفضت فقط، والجيش الإسرائيلي يعلن من حين لآخر إطلاق صواريخ باتجاه مناطق في داخل إسرائيل.

وقال تروزمان بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول الحد من تهديدات فصائل المقاومة الفلسطينية من خلال الحرب الدائرة على غزة، لكنه حتى الآن لا يزال يواجه تحديات كبرى في تحقيق هدفين رئيسيين: أولهما استئصال حركة حماس، وثانيهما إنقاذ الأسرى.

وأكد أن نتنياهو أخفق حتى الآن في قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، أو أعضاء الدائرة المقربة منه.

ولفت تقرير “نيوزويك” إلى أن الهجمات ضد إسرائيل مستمرة كذلك من جهة الشمال، حيث نفذ حزب الله عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية.

كما أعلنت منظمات عراقية مسلحة الأسبوع الماضي تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على القاعدة الجوية الإسرائيلية “بالماخيم”.

وأكد تروزمان أن الوقت ليس في مصلحة إسرائيل، إذ تتزايد الضغوط عليها “للحد من عملياتها.. وأن حماس تستفيد من إطالة الصراع، بحيث إنها كلما صمدت لفترة أطول، أصبح من الصعب على إسرائيل تحقيق أهدافها”.