الاحتلال اعتقل 7605 مواطنين من الضفة منذ بدء العدوان

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ يوم أمس، واليوم السبت (20) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات طولكرم، الخليل، طوباس، بيت لحم، نابلس، جنين، والقدس.

يشار إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير رائد الحوتري المعتقل منذ عام 2003 والمحكوم بالسجن المؤبد 22 مرة، ومنزل الأسير سعيد ذياب المعتقل منذ عام 2007 والمحكوم بالسجن لمدة 27 عاماً وهما من محافظة قلقيلية، وفتشتهما، بالإضافة لتخريب وتدمير محتوياتهما بشكل واسع.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، إلى أكثر من (7605)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

نابلس

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة نابلس في الضفة الغربية بعد اقتحام المدينة فجر اليوم السبت واعتقال شابين من قطاع غزة كانا في فندق بمحيط البلدة القديمة وسط المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن نحو 25 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من الجهة الغربية، فيما أوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، ونشرت فرقا راجلة وقناصة في البلدة ومحيطها.

وأشارت الوكالة إلى أن شبانا فلسطينيين اشتبكوا مع قوات الاحتلال التي انتشرت بوسط المدينة، وأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المدمع على المقاومين الفلسطينيين.

قلقيلية

وفي مدينة قلقيلية غرب الضفة اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، المدينة بعدة آليات وتمركزت في وسطها وفي حي النقار وداهمت عدة منازل في الحي عُرف منها منزل المعتقل رائد الحوتري، ومنزل المعتقل أربكان طبسية، وعاثت فيهما خرابا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى تواجد قوات راجلة من جيش الاحتلال في منطقة الظهر بحي داوود، جنوب المدينة، في وقت نصبت فيه عدة كمائن في شارع الواد.

وأفادت بأن قوات الاحتلال نشرت القناصة في مواقع بالمدينة، وسط مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قريتي قراوة بني زيد وكفر عين شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين، وانتشرت في الأزقة والشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات، أو مواجهات.

الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، واعتقلت كلا من: محمود ادعيسات، وطارق خالد محمدا، بعد دهم وتفتيش منزليهما، والعبث بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، وفتشتها.