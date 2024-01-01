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الصليب الاحمر: الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثي

السبت 16 مارس 2024 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الاحمر: الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثي



غزة / سما /

قال الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين اليوم السبت إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتجاوز الكارثي.

واضاف في تصريح له أن المدنيين يواجهون مستوى غير مسبوق من الإهانة والبؤس والمعاناة مبينا أن الوضع الصحي على شفا الانهيار مع مواجهة المستشفيات ظروفا يائسة.

وأشار إلى أن أزمة الغذاء المتصاعدة تتفاقم في وضع بالغ الخطورة فمع بدء رمضان عدد لا يحصى من الناس ليس لديهم ما يفطرون عليه.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” قالت إن سوء التغذية ينتشر بسرعة بين الأطفال في قطاع غزة.

وأضافت الوكالة في بيان صحفي إن سوء التغذية يصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة، والمجاعة تلوح في الأفق.

وأشارت إلى أن طفلاً من كل 3 أطفال دون السنتين في شمال غزة يعاني من سوء التغذية.

#الصليب الاحمر #غزة

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