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7 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا في النصيرات

السبت 16 مارس 2024 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
7 شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا في النصيرات



الوسطى / سما /

اُستشهد سبعة مواطنين، وأُصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد المواطنين السبعة، واصابة 10 آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا، في المخيم الجديد بالنصيرات.

وفجر اليوم، ارتقى 36 شهيدا، غالبيتهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الطباطيبي غرب مخيم النصيرات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 31,490، والإصابات إلى 73439، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

#شهداء #النصيرات

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