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وكالة سويدية تستأنف تمويل الأونروا

السبت 16 مارس 2024 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة سويدية تستأنف تمويل الأونروا



غزة / سما /

أعلنت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي “سيدا” استئنافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بعد تعليقه على خلفية مزاعم إسرائيلية بشأن دعم موظفين بالوكالة الأممية حركة حماس.

وقررت “سيدا”، الخميس الماضي، استئناف دعم الوكالة الأممية بنحو 3 ملايين دولار، بعد اتخاذ الأونروا إجراءات تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتعزيز التدقيق بشأن موظفيها، وفق بيان للوكالة السويدية.

وتعليقا على قرار استئناف التمويل، قال رئيس وحدة الشؤون الإنسانية في “سيدا” جاكوب ويرنرمان، في البيان، إن “الأزمة الإنسانية في غزة فظيعة وحادة من عدة جوانب، وهناك أكثر من مليوني شخص بحاجة ماسة للدعم من أجل البقاء”.

وأضاف: “للأونروا دور مركزي في تمكين وصول المساعدات الإنسانية” إلى المحتاجين الفلسطينيين في عدة بلدان.

وفي 9 مارس/ آذار الجاري، أعلنت السويد استئنافها تمويل الأونروا بنحو 20 مليون دولار بعد حصولها على ضمانات من الوكالة الأممية بإجراء عمليات تدقيق إضافية على نفقاتها وموظفيها.

وقالت الحكومة السويدية، في بيان حينها، “خصصنا 400 مليون كرونة (نحو 38.7 مليون دولار) للأونروا لعام 2024، ويرتبط قرار اليوم بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة (19.4 مليون دولار)”.

#الأونروا #وكالة سويدية

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