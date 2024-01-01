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قطر تدعو للتحقيق بجرائم قتل الصحفيين بغزة

السبت 16 مارس 2024 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدعو للتحقيق بجرائم قتل الصحفيين بغزة



الدوحة / سما /

دعت وزارة الخارجية في قطر إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الصحفيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القطاع شهد "أكبر خسائر" بين الصحفيين في تاريخ الحروب الحديثة.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد الله النعمة، السكرتير الثالث بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، حول "حماية الصحفيين" أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ55 المنعقدة حاليًا في جنيف.

ونقلت "الأناضول" عن الدبلوماسي القطري قوله إن "عدد الشهداء من الصحفيين في غزة بلغ، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكثر من 130 صحفيًا، بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين، واختفاء أربعة، واعتقال 25"، وأن "هذه الأعداد مرشحة للزيادة، ما يجعلها الخسائر الأكبر بالنسبة للصحفيين في تاريخ الحروب الحديثة".

ودعا "النعمة"، إلى "إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وفقًا للمعايير الدولية، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم".

وتشن إسرائيل حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

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