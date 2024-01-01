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اقتحامات بالضفة واعتقال مواطنين من غزة بنابلس

السبت 16 مارس 2024 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات بالضفة واعتقال مواطنين من غزة بنابلس



الضفة المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال فجر وصباح السبت، مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة وداهمت منازل واعتقلت مواطنين.

واقتحم الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة وداهم فندق رمسيس في مركز المدينة، واعتقل شابين من قطاع غزة من داخل الفندق، وسط اندلاع مواجهات.

واقتحم الاحتلال مدينة قلقيلية وداهم منزل الأسير رائد الحوتري وقام بأعمال التفتيش والتخريب والعبث بمحتوياته، فيما شهدت المدينة مواجهات مع عشرات الشبان.

وفي مخيم العروب بالخليل جنوب الضفة، استهدف مقاومون البرج العسكري المقام على مدخل المخيم بالعبوات محلية الصنع، أعقبها قيام الجنود بإطلاق الرصاص الحي صوب المنازل في المخيم.

وداهم الاحتلال صباح اليوم قرية قراوة بني زيد شمال غرب رام الله واحتجز مجموعة من المواطنين، كما داهم قرية كفر عين المجاورة، وسط تحليق طائرة إستطلاع في أجواء المنطقة.

#اقتحامات #الضفة #نابلس

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