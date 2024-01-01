الحرب في اليوم 162: شهداء بالعشرات والتهديد باجتياح رفح يتجدد

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٦٢ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة عشر مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ١٤٩شهيد و ٣٠٠ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣١٤٩٠ شهيد و ٧٣٤٣٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



واعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان خطة الهجوم على رفح باتت جاهز رغم الاعتراضات الدولية والأمريكية.



غزة والشمال



وواصلت طائرات الاحتلال قصف مختلف أحياء مدينة غزة.



واستشهد عدد من المواطنين وعشرات المفقودين تحت الأنقاض بعد قصف بناية من 7 طوابق تؤوي نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة



وارتقى خمسة شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة.



ويضم المنزل نازحين من عائلات مختلفة.



وارتقى ثلاثة شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بمنطقة المخابرات شمال غربي مدينة غزة



وقصفت طائرات الاحتلال مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.



وسط قطاع غزة



كما استشهد مواطن وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي جديد استهدف فلسطينيين ينتظرون مساعدات عند دوار الكويت بمدينة غزة

واعلن الدفاع المدني ارتقاء شهداء ووجود مفقودين في قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية في شارع اللبابيدي في غزة



جنوب القطاع



واستمرت في خان يونس عملية نقل جثامين الشهداء من مدينة حمد ومختلف مناطق المدينة.



وفي رفح ارتقى ثلاثة شهداء من عائلة ضهير أثناء ذهابهم إلى المسجد في حي خربة العدس في مدينة رفح وهم اب واثنين من أبناءه من عائلة ظهير

وسط القطاع



واعلن المكتب الإعلامي الحكومي استشهاد ٣٦ مواطن وإصابات جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة الطباطيبي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى سبعة شهداء بقصف الاحتلال منزلاً آخر في النصيرات وسط قطاع غزة.