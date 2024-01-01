حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي بقليل

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما بوجه عام، وباردا، خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو ، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى غائم، ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائماً بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد اعتبارا من ساعات الصباح الباكر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا تسقط الأمطار على مختلف المناطق، وتشتد غزارة الأمطار في ساعات المساء، والليل، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الجو غائما، وعاصفا وباردا، وتكون الأمطار غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، والبحر مائجا.