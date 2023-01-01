الأمم المتحدة: العملية الإسرائيلية على رفح ستكون لها عواقب وخيمة

نيويورك/سما/

حذّرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن العملية البرية التي تخطط إسرائيل لشنها على مدينة رفح، ستكون لها عواقب وخيمة على سكان قطاع غزة وعلى إيصال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحافيين تعليقا على أنباء حول مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطط العملية العسكرية المحتملة في رفح، جنوبي قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية.

وأشار دوجاريك، إلى أنه شاهد الأنباء المتعلقة بمصادقة نتنياهو على العملية، وقال إن هذا أمر “مثير للقلق جدا”.

وأضاف “العملية البرية على رفح ستكون لها عواقب وخيمة على سكان غزة وعلى عمليات المساعدات الإنسانية”، معربا عن أمله في منع حدوثها.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب نتنياهو، “صادق رئيس الوزراء، على خطط للقيام بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لها عملياتيا ولإجلاء السكان”، دون مزيد التفاصيل.

وحذرت العديد من الدول إسرائيل من الإقدام على شن عملية عسكرية في رفح حيث يتواجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وفق التقارير الدولية.

ورغم حلول شهر رمضان، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.