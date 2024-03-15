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البيت الأبيض: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تسير في الاتجاه الصحيح

الجمعة 15 مارس 2024 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تسير في الاتجاه الصحيح



واشنطن/سما/

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن الاقتراح الذي تقدمت به حركة حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من أجل إطلاق سراح المحتجزين هو بالتأكيد ضمن حدود ما هو ممكن معربا عن تفاؤل حذر.

ووفقا لمقترح لحماس، اقترحت الحركة على الوسطاء والولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار يتضمن إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، يقضي 100 منهم أحكاما بالسجن مدى الحياة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الاقتراح “يقع بالتأكيد ضمن حدود الخطوط العريضة… للاتفاق الذي نعمل عليه الآن منذ عدة أشهر”.

وقال كيربي للصحافيين “نحن متفائلون بحذر بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لكن هذا لا يعني أن الأمر قد أنجز”.

أما بشأن اجتياح رفح، قال البيت الأبيض: لا يمكن أن ندعم عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بطريقة لا تضمن أمن أكثر من مليون شخص هناك.

وأضاف:" لم نطلع على أي خطة إسرائيلية لشن عملية عسكرية في رفح ونرحب بالاطلاع عليه .. شن عملية عسكرية في رفح دون مراعاة سلامة المدنيين سيكون أمرا كارثيا وسنواصل الحديث مع إسرائيل بشأن هذه المسألة.

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